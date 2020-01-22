رام الله 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تعليق الرئاسة الفلسطينية على تصريحات مسؤولي الاحتلال المتلاحقة بضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات، مؤكدةً أن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام، الأمر الذي يدخل المنطقة في مرحلة جديدة وخطرة من الصراع وعدم الاستقرار.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقل جيش الاحتلال ستة عشرة مواطناً فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم أسرى محررون.وتحدثت صحف الأربعاء عن دعوة مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، المجتمع الدولي إلى ضمان الالتزام المتواصل وتقديم التمويل الثابت والمستدام للمساعدة في التخفيف من التحديات التي تواجه الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.ونقلت تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض الاتحاد الأوروبي لإجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية خصوصًا بمدينة القدس المحتلة، ودعوة المحتل للالتزام بالقانون الدولي، "خطوة خجولة وغير كافية، وتأتي في وقت متأخر".وتطرقت إلى الأنباء عن اقتحام عصابات المستوطنين اليهود ، وموظفي سلطة آثار الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.// انتهى //11:37ت م0047