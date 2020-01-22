جدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وكذلك على محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ وبحرة وخليص والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً .// انتهى //11:38ت م0048