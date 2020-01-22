الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى.وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //11:38ت م0049