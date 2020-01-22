الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبينت "صحة الرياض" أنه تم اعتماد 9 أنشطة تدريبية بواقع 106 ساعات تعليمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم.وتصدرت الدورات الندوة السنوية الأولى للسكري بواقع 16 ساعة تعليمية, إلى جانب تنظيم ورشة عمل قراءة تخطيط القلب وإقامة ندوة صحة الفم والأسنان، وتنظيم الندوات السنوية للربو وضغط الدم والتمريض بواقع 16 ساعة تعليمية لكل ندوة، إضافة إلى تنظيم ورشة عمل التخدير الإجرائي بواقع 8 ساعات تعليمية، واعتماد الأنشطة الداخلية للتعليم المستمر لعام 2019 م معتمدة بواقع 10 ساعات تعليمية.كما تم اعتماد دورات تدريبية من جمعية القلب السعودية وجمعية القلب الأمريكية بواقع 5 دورات للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، ودورتين للإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، إلى جانب تدريب 36 طالب و طالبة من مختلف التخصصات الصحية والإدارية، واعتماد 90 يوم إجازة علمية لـ 43 موظفاً، في حين تم ترشيح 208 من الموظفين لحضور 51 دورة تدريبية خارج المستشفى.// انتهى //11:44ت م0050