جدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية بجدة عن قبول 1560 متدرباً خلال الفصل التدريبي الثاني الجاري في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس لجميع مراحل وتخصصات الكلية.وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, أن هذا القبول يعد امتدادً لمتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة ولتحقيق أهداف وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى تمكين المتدربين من فرص الالتحاق بالبرامج التدريبية المختلفة, والتي تواكب الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المختلفة, علاوة على التنامي الذي يشهده الطلب على مخرجات الكلية في مختلف التخصصات.وأضاف السريعي أن الكلية نفذت عدداً من اللقاءات التعريفية التي تهدف إلى تهيئة المتدربين المستجدين وتعريف المتدرب بالمؤسسة وأهدافها واستراتيجيتها التدريبية, بالإضافة إلى تعريف المتدرب على حقوقه وواجباته في وحدته التدريبية, وكذلك بالفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج ومتطلبات هذه الوظيفة وترسيخ روح الانضباط للمتدرب منذ اليوم الأول للتدريب.يُذكر أن الكلية التقنية تقدم برامج تدريبية في عدد من الأقسام المختلفة تشمل التقنية الميكانيكية (التبريد والتكييف, والإنتاج), وقسم التقنية الإدارية (التسويق, والإدارة المكتبية, والمحاسبة), وقسم التقنية الكهربائية (القوى الكهربائية), وقسم التقنية المدنية والمعمارية (التقنية المدنية, والتقنية المعمارية), وقسم تقنية الفندقة والسياحة (إدارة الفنادق, والسفر والسياحة ), وقسم المحركات والمركبات وقسم الصحة والسلامة المهنية.// انتهى //11:49ت م0053