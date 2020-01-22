المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, الموقع الإلكتروني الجديد لخدمات الطلاب في كلية المسجد النبوي.وأوضح مدير وحدة التقنية ووحدة التطوير والجودة في الكلية عبدالرحمن العلوني أن موقع خدمات الطلاب الجديد أعدّ وفق أحدث الأساليب التقنية بما يخدم العملية التعليمية في الكلية، مبيناً أن الخدمات تمكّن الطالب من إنجاز معاملاته الأكاديمية آلياً, وتشمل استعراض بياناته الأساسية, والنتائج الفصلية, وطباعة النماذج, والسجل الأكاديمي, ومعرفة الخطة الدراسية ومتابعة طلبات الاعتذار والتأجيل, وإعادة القيد والتسجيل الإلكتروني, مشيراً إلى أن إطلاق الخدمات الإلكترونية يعزّز منظومة الأعمال المقدمة لمنسوبي الكلية.// انتهى //11:51ت م0054