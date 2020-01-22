الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسعقدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم ورشة عمل بعنوان "تفعيل دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في مجال وقاية المرأة من المخدرات والمؤثرات العقلية" التي تهدف إلى إشراك مؤسسات المجتمع في رسم الخطط والبرامج الخاصة بالتثقيف والإرشاد الأسري عن أضرار المخدرات.وتعمل الورشة على بث الوعي بين أفراد المجتمع حول أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة، بما يحقق اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أنها تفعل مشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية مع اللجنة الوطنية في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات.وتحرص الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تحفيز المؤسسات والجمعيات على ممارسة أدوارها في مجال مكافحة التوعية والتعليم الوقائي، ومجال العلاج والتأهيل والدعم الذاتي، واقتراح أدوار اُخرى يمكن أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج اللجنة، كما تسعى لتحقيق التكامل والتعاون وتنظيم الجهود بين الأمانة العامة للجنة وبين المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة والعاملة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.وتضمنت الورشة عدة جلسات علمية حوارية ركزت على استعراض أهم الجهود والخطط التنفيذية المعتمدة لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية في مجال العمل الوقائي، وأهم الأدوار التي تقدمها الجمعيات الخيرية في مجال التثقيف والتوعية من أضرار تعاطي المخدرات، كما سلطت الضوء على أهم الدراسات والأبحاث المعتمدة التي أجريت في مجال تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى إبراز إمكانيات المؤسسات والجمعيات الخيرية المادية والبشرية في مجال التثقيف والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.يذكر أن ورشة العمل قد تخللت استعراض فيلم عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات وجولة في مرافق أمانة اللجنة ومعارض الجهات الشريكة والتعرف على خدمات مركز استشارات الإدمان "1955".//انتهى//11:55ت م0056