الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسرفع وليد بن عبدالرحمن المهوس شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بتعيينه بالمرتبة الرابعة عشرة، على وظيفة مستشار إداري بالمجلس الأعلى للقضاء.وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، عادها حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن، داعياً المولى عز وجل أن تكون عوناً له على أداء واجباته العملية على أكمل وجه.// انتهى //13:13ت م0090