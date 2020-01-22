جدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، بمقر الفرع في جدة اليوم، القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد والوفد المرافق له, بحضور عدد من مسؤولي فرع الوزارة.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي، ومناقشة أوضاع الجالية الباكستانية بالمنطقة.// انتهى //13:15ت م0092