نجران 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم طلاب الصفوف العليا بمدارس المرحلة الابتدائية، للمشاركة في مسابقة "أشبال للوعي المالي" ، من خلال التسجيل عبر الرابط win.riyali.com، وتستمر المسابقة لغاية يوم الـ 12 من الشهر القادم.وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الوعي المالي لأكبر شريحة من طلاب وطالبات المملكة، وتمكينهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية لتحقيق حياة أفضل، من خلال التركيز على أساسيات الادخار، ووضع الميزانيات، ومهارات الاقتراض والاستثمار ضمن ثلاثة مراحل تبدأ بمشاهدة المحتوى التوعوي على المنصة الالكترونية، ومن ثم مرحلة تحدي "ريالي" حيث يقوم الطالب برفع مقطع فيديو قصير يوضح المقطع المهارات المكتسبة في إدارة المال، وأخيرا مرحلة التصويت والتي من خلالها يتم تحديد الفائزين.// انتهى //13:17ت م0097