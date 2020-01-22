الباحة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1442هــ.وأوضح مدير عام تعليم الباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني, أن اعتماد الآلية يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم, مؤكدًا على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.وأوضحت إدارة التقويم والقبول أن الطلاب والطالبات الذين أكملوا ست سنوات مع بدء العام الدراسي 1442هـ أو أقل بـ90 يومًا هم من يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي ويستثنى الذين تقلهم أعمارهم عن ذلك بحد أقصى 180يومًا, شرط حصول الطالب أو الطالبة على شهادة روضة معتمدة لفصلين دراسيين مع توافر استمارة إتقان المهارات النمائية, لافتًا إلى أهمية أن تكون الروضة مضافة ضمن نظام نور.// انتهى //13:19ت م0099