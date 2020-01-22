تبوك 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدشّن أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم، ورشة العمل التعريفية بكود البناء السعودي بالمنطقة، والمعرض المصاحب لها، وذلك بمركز المعارض الخاص بالأمانة، بحضور عددٍ من مديري الدوائر الحكومية والأهلية، ومديري وحدة كود البناء في البلديات التابعة لأمانة تبوك.وأكد المهندس الشفق أن الورشة تسعى إلى تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في المملكة, وتحسين كفاءة وسلامة ومتانة المباني, وتسهيل سبل الوصول إليها.وبين أن الورشة تأتي انطلاقاً من منهجية أمانة تبوك في التكامل والشراكة مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بالكود السعودي, وأهمية توفير اشتراطات الأمان والسلامة بما تواءم مع الطبيعة الجغرافية للمملكة واختلاف مناطقها, وتقريب وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد.وأضاف أن الورشة ستناقش الآثار السلبية لعدم تطبيق الكود العمراني, ونطاق تطبيق الكود, وأهم 17 منظومة لكودات البناء السعودي، ومنها الكود العام SBC وكود الأحمال والقوى والتشييد والتربة والأساسات والمنشئات الخرسانية والطوبية، والفولاذية, والكود الكهربائي والميكانيكي وترشيد الطاقة للمباني السكنية وغير السكنية, والتمديدات الصحية، والصرف الصحي, والحماية من الحرائق والمباني القائمة، والمباني الخضراء.من جانبه قدم مدير الإدارة العامة لكود البناء بأمانة تبوك المهندس راشد بن عوده العطوي ورقة عمل تناول من خلالها أهم خطوات الكود السعودي وأهدافه وتوجهاته المستقبلية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى، التي تختص بكود المباني الحكومية والإدارية والمباني العالية, وقرب الانتهاء من المرحلة الثانية التي تضيف مباني التجمعات "المساجد والمنشآت الرياضية والمباني التعليمية والمجمعات وأبراج الاتصالات والمنشآت الصناعية وغيرها" وذلك تمهيداً للدخول للمرحلة الثالثة التي ستشمل المباني السكنيةواستعرض المهندس العطوي لوائح تطبيق كود البناء السعودي.وفي ختام الورشة فتح باب النقاش عن لائحة المتطلبات العامة .// انتهى //13:23ت م0100