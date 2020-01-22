الدمام 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسوقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لإدارة الأنشطة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في المنطقة الشرقية مع معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس جیرون فنسنت، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.وتهدف مذكرة التفاهم لعمل التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المنطقة الشرقية، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير والتي تتمثل في إعادة تدوير 81 ٪ من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ 2 مليون طن سنوياً، إضافة لإعادة تدوير 60 % من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم التي تبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوياً.كما سيقوم المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ببناء منشآت حديثة في المنطقة الشرقية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، والتي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، وذلك بطريقة آمنة تعزز من الحفاظ على البيئة بالمنطقة.// يتبع //13:23ت م0101

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس الجبير، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق استدامتها، وذلك نسبة إلى أن النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السكان والتوسع الحضاري تبعته زيادة في كمية النفايات ومخلفات المصانع، مما يتطلب اتباع نهج تقني متطور في معالجتها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية، والتي تمثل امتدادا للجهود التي تبذلها الأمانة لتعزيز مظاهر البيئة.وأضاف المهندس الجبير أن مثل هذه الاتفاقيات تصب في إطار تطوير قطاع إدارة النفايات عبر إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة بطريقة تحفظ المظاهر البيئية بالمنطقة، وبالتالي تدعم استدامة الحفاظ على صحة المجتمع بصورة عامة.يذكر أن مذكرة التفاهم تشمل عدة مجالات وهي إدارة وجمع ونقل النفايات في المنطقة الشرقية من خلال تطبيق التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة اللازمة والفرز والمعالجة والتدوير والتخلص من النفايات بكافة أنواعها.// انتهى //13:23ت م0102