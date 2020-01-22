الأحساء 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، ممثلة في الفريق التنفيذي وأندية الحي الترفيهية التعليمية " بنين"، أمس، فعاليات " مهرجان الرياضة للجميع لأندية الأحياء " بنين "، بحضور مدير عام التعليم الرئيس التنفيذي لأندية الحي حمد بن محمد العيسى، وسط تنافس من الطلاب ضمن الفرق الرياضية المشاركة من ٢٧ ناديا، استمرت فترة 3 أسابيع بنادي هجر الرياضي .‏ وعبر العيسى عن سعادته بما شاهده من تنافس بين الطلاب المشاركين ، لافتاً إلى أن منافسات المرحلة الأولى كانت على مستوى كل نادي حي، فيما كانت المرحلة الثانية على مستوى أندية الأحياء، معربًا عن شكره لقادات الأندية والمشرفين المتابعين لسعيهم على تعزيز القيم الإيجابية لدى الطلاب، ولجميع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة لجهودهم التي بُذلت .وفي ختام المهرجان سلّم العيسى، كأس البطولة والميداليات الذهبية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، والميداليات الفضية للمراكز الثانية، فيما تم تكريم نادي هجر بدرع تذكاري لاستضافته البطولة النهائية، والأندية المستضيفة للتصفيات واللجان المنظمة .// انتهى//13:24ت م0103