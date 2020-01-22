الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، السفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان.وهنأ معالي رئيس مجلس الشورى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه سفيرًا لدى جمهورية بنجلاديش، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.كما تطلع معاليه إلى أن يسهم السفير في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنجلاديش في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية منها.// انتهى //13:25ت م0104