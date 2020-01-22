مكة المكرمة27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنفذّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات - المجال العلمي- ، اليوم إختبار الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات لجميع المراحل الثلاث .واستهدفت التصفيات 1700 طالبة وذلك بهدف رفع اسم المملكة العربية السعودية في المسابقات الدولية وتعزيز الثقة في القدرة الوطنية على المنافسة العالمية في مجال العلوم والرياضيات ورفع وعي المجتمع بدور العلوم والرياضيات وتنمية روح التنافس العلمي بين عناصر العملية التعليمية والمساهمة في بناء جيل مبدع قادر على التعامل بلغة علمية، والإسهام في تحقيق التكامل بين النشاط والمقررات الدراسية وتنمية المهارات العلمية التطبيقية وتنمية الثقافة العلمية الابداعية لدى الطالبات و يشمل الأولمبياد العلوم والرياضيات المرحلة الابتدائية( الصفوف العليا ) والمرحلة المتوسطة وأولمبياد الرياضيات والفيزياء والكيمياء للمرحلة الثانوية.الجدير بالذكر أن مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات تأتي إدراكًا من وزارة التعليم لأهمية إعداد وبناء جيل مبدع قادر على التفاعل مع العالم بلغة علمية يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفق خطة مرحلية محددة تشرف عليها وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم إذ عكفت على تشكيل لجان العمل وتحديد مهامها ضمن التوجيهات العامة والأُطر التنظيمية للمشاريع الوزارية .// انتهى //14:29ت م0137