الدمام 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدعت بلدية محافظة القطيف أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع الطرق المحورية في العوامية (مخطط ش. ق 1434)، مراجعة البلدية يوم الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات صرف التعويضات الخاصة بالمشروع.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أنه على ملاك (91) عقار، مراجعة البلدية مصطحبين الوثائق المطلوبة، وهي صورة الصك مع الأصل، وصورة البطاقة مع الأصل، وصورة الوكالة «إن وجدت» مع الأصل، وصورة رخصة البناء إن وجدت، وصورة الولاية للأوقاف مع الأصل، والعنوان الوطني، وصورة من صك حصر الورثة «إن وجدت» مع الأصل.وبين المهندس الحسيني، أن تزايد النمو السكاني والعمراني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية في المحافظة، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو وتحقيق أهداف التخطيط العمراني والمشاريع التنموية في المحافظة، مشيراً إلى أن البلدية تسعى لتنفيذ خطة طموحة للارتقاء بمستوى المدن والقرى في المحافظة وفق أرقى المعايير من حيث التخطيط والخدمات، ودعم برامج التنمية وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها ضمن «رؤية المملكة 2030».وأعلنت البلدية سابقاً عن الموافقة على اعتماد المخطط رقم (ش.ق 1434) الخاص بتنظيم مدخل العوامية والشوارع المحيطة بالمقبرة وربطها بالشوارع القائمة في المحافظة.// انتهى//14:29ت م0138