الدمام 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسافتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم فعاليات اليوم العالمي للغة العربية الـ 18 تحت شعار " اللغة العربية والذكاء الاصطناعي"، والمعرض المصاحب الذي نظمه تعليم المنطقة ، بحضور عدد من منسوبيه، وذلك في مقر ابتدائية اُبي بن ثابت بالظهران.وأكد الدكتور الشلعان، أن وزارة التعليم تسعى جاهدة لمواكبة التطوير المستمر لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام، والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة العربية بشكلٍ خاص من خلال وضع العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز اللغة العربية، وفي مقدمتها تطوير مناهج اللغة العربية وتحديث طرق تدريسها لتواكب مستجدات الحياة، إلى جانب الوقوف على تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتعُّلمها على المستويين الإقليمي والعالمي.وأشار إلى أهمية تفيعل مضامين عنوان الاحتفاء والاستفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وصولاً لتوظيف التجاِرب والخبرات بيــن مؤسسات التعليم بالعالم العربي في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، إضافة لتشجيع الإبداع والمبدعين فـي طرح حلوٍل للمشكلات التي تواجه اللغة العربية، والوقوف على الرؤى الجديدة للتعامل معها عبر مجالات علمية وتطبيقية بمؤسسات التعليم.//انتهى//14:38ت م0141