بريدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنجح فريق طبي بقسم المسالك البولية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بإجراء عملية تقشير للبروستات بإستخدام الهولميوم ليزر(HOLEP) بدون فتح جراحي ، لمريض يعاني من تضخم شديد في البروستات ، وإزالة أكثر من 100 جرام من نسيج البروستات , وقد خرج المريض من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.وبين التجمع الصحي بالقصيم أن هذه العملية تعدّ من أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في علاج تضخم البروستات الحميد حيث يتم تقشير البروستات عن طريق الليزر باستخدامالهولميوم مقارنة بالطرق الأخرى، والتي تتميز بقلة النزيف، وعدم رجوع الأعراض والتضخم لفترات طويلة، ويعد الخيار الأمثل للمرضى الذين يستعملون الأدوية المسيلة للدم، إضافة إلى الخروج من المستشفى في نفس اليوم أو اليوم التالي كحد أقصى.ويحرص التجمع الصحي بمنطقة القصيم على تعزيز التخصصات الطبية الدقيقة في عدة مجالات ، واستقطاب الكفاءات الطبية التي تسهم في دعم الخدمات الصحية بالمنطقة .// انتهى //14:49ت م0146