القطيف 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسيفتتح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، بعد غد، فعاليات ملتقى "البراحة ٢"، الذي تنظمه بلدية المحافظة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري، ومشاركة أكثر من 50 أسرة منتجة و100 متطوع، وذلك على أرض ساحة القلعة بوسط المحافظة .ويضم الملتقى الذي يستمر 9 أيام، عدة أركان أساسية، كالبيت القطيفي القديم، والمقتنيات والتحف والمنحوتات الخشبية، وبراحة الحليب التي تشمل أنشطة مختلفة، وسوق للمنتجات الطبيعية، بالإضافة لقهوة البراحة الشعبية والجلسات الحوارية لمختلف الشخصيات القطيفية، وفطور شعبي بعطلة نهاية الأسبوع.يذكر أن الملتقى يستقبل زواره يومياً من الساعة ٤ عصراً إلى الساعة ١٠:٣٠ مساءً، وتم تخصيص الفترة الصباحية لزيارات أطفال الروضات والمدارس بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى//14:50ت م0148