الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات منتدى "منيرة بنت محمد الملحم لخدمة المجتمع" في دورته الثانية عشرة في دار الرحمانية بمحافظة الغاط، برعاية صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ، ومشاركة فعاليات أكاديمية وأهلية.وذكرت رئيسة المنتدى مساعدة المدير العام لمركز عبد الرحمن السديري لشؤون القسم النسائي الدكتورة مشاعل بنت عبدالمحسن السديري، إن عنوان هذه الدورة من المنتدى هو “دور القطاع غير الربحي في الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي في ضوء رؤية 2030" ، موضحة أن اختيار هذا الموضوع جاء استشعاراً من هيئة المنتدى لما له من أهمية على المستوى الوطني، وإسهاما من مركز عبدالرحمن السديري الثقافي في تعزيز توجهات دور القطاع غير الربحي لتحقيق المكتسبات الاجتماعية في وطننا الغالي، وتنميتها.وأضافت السديري أن رأس المال الاجتماعي له دور كبير في تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع، ويدعم ذلك قدرة المجتمع على تبنّي المبادرات التي من شأنها النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.وقالت إن منتدى منيرة بنت محمد الملحم لهذا العام ينبثق من رؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطن 2020 للتنميــة والاستدامة في ظــــل رؤيــــة داعمــــة وواعدة نحو مجتمع حيوي يتمتع باقتصاد مزهر.وسيتناول المنتدى ثلاثة محاور للقطــــاع غيـــر الربحــي هــي: دور القطاع غير الربحي في الاستثمـــــار في مؤشر رأس المال الاجتماعي وإستراتيجيات الارتقاء به، والأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وتعظيم دوره، ومتطلبات حوكمة القطــــاع منظمات المجتمع المدني.ويعمل المنتدى على المواءمة بين النظرية والتطبيق، وذلك عبر جلسات حوارية، وورش عمل متزامنة معه؛ لإثراء محتوى موضوع المنتدى وتحليل عناصره ومحاوره، وتسهم المناقشات التي تجري بين المتحدثين والمشاركين في إيصال المفاهيم وتشكيل معرفة مشتركة وتحقيق الهدف الأساس لعقد هذا المنتدى.وسيتحدث في ندوة المنتدى ثلاثة متحدثين يقدمون أوراق عمل في هذه المحاور الثلاثة وهم: صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد ، رئيسة مجلس إدارة جمعية مكين لحاضنات الأعمال، والدكتورة فهد بن حمد المغلوث، الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والمهندس مشاري بن منصور الطريّف، المدير العام للتطوير في وكالة التنمية الاجتماعية.وأشارت الدكتورة مشاعل السديري إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن ورشتي عمل، الأولى في مجال التطوع ومؤسسات المجتمع المدني تنفذها الدكتورة هدى البراك وكيلة عمادة البحث العلمي في جامعة المجمعة، والثانية الشراكة المجتمعية طريق للتطوع تنفذها الدكتورة مها الكلثم من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة المجمعة.وقالت السديري إن مكتبة منيرة الملحم أطلقت هذا العام مبادرات تطوعية، باسم "مبادرات منيرة الملحم لخدمة المجتمع" انبثق عنها حتى الآن أربع مبادرات تطوعية استفاد منها هذا العام نحو 450 طفلاً وطفلة وتضمنت المبادرات برامج وأنشطة في مجال التنمية المجتمعية المستدامة، إسهاما من مركز عبدالرحمن السديري الثقافي في الحراك المجتمعي العام، وتعزيزاً للمخرجات التي نطمح إلى تحقيقها بإذن الله.//انتهى//16:11ت م0191