بيروت 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، أنها وزعت مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.وطلبت (الأونروا) في بيان اليوم، من العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا إلى مختلف المناطق اللبنانية التوجه إلى المصارف اللبنانية لاستلام مبالغ مالية من أجل تأمين الطعام ودفع إيجارات المنازل التي يقيمون فيها.وقدرت (الأونروا) مجددًا تعداد اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 28 ألفًا، مؤكدة أنهم يعانون من أوضاع معيشية قاسية.// انتهى //16:19ت م0196