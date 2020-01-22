بريدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستفقد فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي اليوم، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس عقد خلالها لقاء مع موظفي الإدارة، بحضور مدير الإدارة سالم بن سعد الحجي ورؤساء الأقسام.واطلع العتيبي على آلية سير العمل فيها وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية بالمحافظة لمواكبة رؤية المملكة، مؤكدًا أهمية تواصل الإدارة مع الإدارات لتبادل الخبرات والرؤى حيال العناية بالمساجد ومنسوبيها والعمل الدعوي والاستثمار الوقفي.وحث العتيبي الجميع بأهمية الإخلاص في تأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم واستشعارهم لعظم هذه المسؤولية خصوصاً فيما يتعلق ببيوت الله ومنسوبيها انطلاقا من منهج هذه البلاد المباركة وولاة أمرها وحرصهم الدائم على رعاية الدعوة إلى الله وفق المنهج الصحيح ورعاية بيوت الله المقدسة وكذلك التوجيهات المباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه على الارتقاء بالخدمات التي تضطلع بها الوزارة تجاه بيوت الله ومنسوبيها وكذلك في مجال الدعوة والإرشاد والعمل الدؤوب والمستمر على تطوير أساليب العمل والآليات لمواكبة الرؤية .بعد ذلك توجه فضيلته لموقع الصيانة الذاتية والتقى بفنيي الصيانة ، إثر ذلك زار فضيلته جامع الخليفة بالرس وتجول فيه بعد أداء صلاة الظهر.وفي ختام الزيارة التقى فضيلته بمحافظ الرس حسين بن عبدالله العساف في مكتبه بالمحافظة.// انتهى //16:19ت م0197