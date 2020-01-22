تونس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي اليوم، نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس البعثة الأوروبية لملاحظة الانتخابات فابيو ماسيمو كاستالدو، الذي يزور تونس حاليًا.وأفاد بيان لمجلس نواب الشعب التونسي، أن اللقاء يأتي في إطار تقوية العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى دعم تونس في مسارها الديمقراطي ودعمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.وأكّد رئيس البعثة الأوروبية وفقًا للبيان ضرورة دفع الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس كونها نقطة قوّة في أفريقيا وأبرز شركاء القارة الأوروبية اقتصاديا، داعيًا إلى دعم "التعاون الديبلوماسي البرلماني لمزيد تفعيل دور تونس على المستوى الدولي".// انتهى //16:19ت م0198