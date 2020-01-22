بيروت 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسعقد رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، في السراي الحكومي في بيروت ، اجتماعًا اليوم، تناول قضايا اللاجئين الفلسطينيين .كما تناول الاجتماع التطورات العامة وانعكاساتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية.وأوضحتت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، أن الأوضاع العامة إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين أدت إلى أوضاع صعبة ومعقدة للغاية تنذر بكارثة اجتماعية إنسانية إذا لم تتم معالجتها من خلال تحمل الجميع لمسؤولياتهم .وذكر البيان بالنداء الذي أطلقه المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان، كلاوديو كورديني إلى المجتمع الدولي لتأمين مبلغ طوارئ للاجئين الفلسطينيين، وكذلك استكمال الجهود مع كل الجهات للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //16:19ت م0199