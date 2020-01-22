القاهرة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبدأت اليوم فعاليات الدورة الـ (51) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة، تحت شعار "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، بمشاركة 40 دولة.وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يرافقه وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم أجنحة المعرض الذي اختار هذا العام دولة "السنغال" كضيف شرف الدورة الحالية، واختار الدكتور جمال حمدان شخصية هذا العام بالمعرض.ويتضمن المعرض 808 أجنحة عرض و900 دار نشر و3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق إلكتروني لتمكين الزائرين من معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.// انتهى //16:20ت م0200