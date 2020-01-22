المنامة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,651.48 بارتفاع قدره 7.89 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.39 بارتفاع قدره 1.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و883 ألفا و673 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 838 ألفا و483 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.// انتهى //16:21ت م0201