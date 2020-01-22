بروكسل 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس‏‎‏‎استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي ألكسندر روندوس.‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.‏‎‏‎حضر الاستقبال ، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا السفير الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //16:22ت م0204