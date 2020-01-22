الخرطوم 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الاجتماع التشاوري المغلق للوفود الفنية والقانونية من مصر، والسودان، وأثيوبيا، الذي يستمر يومين لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.ويأتى الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الحالي، وفي ظل التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة.وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى آلية لفض المنازعات.// انتهى //17:09ت م0218