إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في إقليم كشمير وأفغانستان.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن عمران خان قال للرئيس ترامب بأنه يتوقع من الولايات المتحدة أن تؤدي دورها لدعم الاستقرار في جنوب آسيا وحل نزاع كشمير وتخفيف التوتر بين باكستان والهند.وأضاف عمران خان أن هناك اتفاقًا تامًا بين باكستان وأمريكا حول مشكلة أفغانستان، مضيفًا أن المباحثات الانتقالية يتم عقدها بين الحكومة الأفغانية وطالبان لإنجاح عملية السلام الأفغانية.وجدد عمران خان عزم باكستان على دورها لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك السلام في أفغانستان.من جانبه، قال الرئيس ترامب إن رئيس الوزراء عمران خان صديق حميم له، مضيفًا أن العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد لم تكن في السابق قريبة كما هي الآن، وأن علاقته الشخصية مع عمران تنعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين أيضًا.وأوضح أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن الوضع السائد في جامو وكشمير، كما قال إننا نتابع الأوضاع في كشمير عن كثب أيضًا، وفي حال كنا قادرين على تقديم الدعم بهذا الشأن، فنحن بالتأكيد سوف نكون على استعداد لذلك.// انتهى //17:09ت م0219