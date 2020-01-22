طرابلس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبحث وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو، نتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي.وتطرق الجانبان - وفقاً لبيان للداخلية - إلى مسألة إغلاق حقول النفط، وما يترتب عليه هذا الإجراء من ضرر للاقتصاد الليبي وتهديد للأمن الوطني.وناقش الطرفان ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تشكله من آثار سلبية على دول المنطقة عامة، وعلى ليبيا وإيطاليا خاصة، إذ أبدى السفير الإيطالي رغبة بلاده في دعم الجانب الليبي للحد منها.وثمن بوتشينو جهود باشاغا من أجل استتباب الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، كما وجه إليه الدعوة لزيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن.// انتهى //17:19ت م0222