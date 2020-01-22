الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال الفترة من 30 يناير الجاري حتى الثاني من فبراير المقبل 2020 البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف "إحدى محطات الجولة الأوربية للعام 2020"، وما سيصاحب هذه البطولة من مهرجانات ترفيهية وفعاليات أخرى.وستكون هذه المدينة الاقتصادية الواعدة المسترخية على شاطيء البحر الأحمر التي تبعد عن محافظة جدة شمالاً بنحو 110 كيلو متر محط أنظار العالم لاسيما وأن المشاركين في منافسات بطولتها هم من نخبة المصنفين الأوائل في العالم، وفق توقعات بتنافس عالمي كبير قد يغيّر من الترتيب العالمي في ظل أن المصنفين الخمسة الأوائل سيكونون حاضرين في إطار الـ 120 مشاركاً معظمهم من أصحاب المراكز التصنيفية المتقدمة "المئة الأوائل"، يتقدمهم المصنف الأول الأمريكي بروكس كويبكا، ومواطنه ثاني التصنيف وحامل لقب بطولة السعودية الدولية دستن جونسون.. اضافة الى حامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة شين لوري.وأبدت نحو 45 قناة تلفزيونية مهتمة بالجولف والرياضة بصفة عامة من مختلف دول العالم اهتمامها لنقل أحداث البطولة.. غير الأعداد الكبيرة من المراسلين والصحفين الحاضرين الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم الـ 90 شخصاً, ووسط توقعات أن تكون مدينة الملك عبدالله معنية بحضور يتوقع كبير لمحبي ومتابعي الجولف لمنافسات البطولة التي تبلغ جوائزها المالية 3.5 مليون دولار وسط مشاركة نجمين سعوديين يسيران حثيثاً نحو الارتقاء العالمي في الجولف وهما فيصل السلهب وسعود الشريف, في إطار سعي الاتحاد المحلي وشركة الجولف التي تم إنشائها مؤخراً للارتقاء بهذه اللعبة.وأكد الرئيس التنفيذي للبطولة ماجد السرور أن هناك اهتماماً كبيراً من متابعي لعبة الجولف في العالم نحو البطولة في ظل التجمع التنافسي الضخم الذي ستشهده ملاعب رويال جرينز في مدينة الملك عبدالله، مشيراً إلى أن أفضل لاعبي الجولف في العالم ينتظر أن يسطروا ملحمة تنافسية كبرى عطفا على الأسماء الكبيرة الحاضرة والأجواء المناخية التنافسية المساعدة, لافتاً النظر إلى النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى وهو ما ىجعل من تكاثر طلبات المشاركة أمراً متوقعاً خاصة من أصحاب التصنيفات المتقدمة.وشدد على أنهم سعوا إلى أن تكون هذه البطولة مهرجاناً راقياً يحمل كل المعاني الجميلة ترفيهاً ورياضةً وسياحةً من خلال التنظيمات المصاحبة من مهرجانات وبرامج سياحية على شواطيء البحر الأحمر ذات المناخ الشتوي المعتدل..وبما يعبر عن الواقع الحديث للمملكة العربية السعودية وارتقائها الملموس رياضيا وما يخص النجاح التنظيمي الباهر في جميع المجالات في إطار رؤية المملكة 2030.ورأى الرئيس التنفيذي للبطولة أن الرياضة باتت جزءًا مهماً من الثقافة العامة للسعودية، في ظل الاهتمام الكبير الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة, مؤكداً أن ما يحدث للجولف هو امتداد لذلك في ظل الاهتمام المباشر من رئيس اتحاد الجولف معالي المستشار ياسر الرميان الذي أولى هذه البطولة جل اهتمامه لكي تكون واجهة سعودية مضيئة تنافساً وتنظيمياً.// انتهى //17:27ت م0224