الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساستقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةالدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم ، سفير مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينشيس، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة هولندا، كما عرض الجانب الهولندي تجاربهم في معالجة العلاقة بين مجالات المياه، والغذاء، والطاقة المتجددة، من خلال ترشيد المياه والطاقة والتطوير والابتكار.// انتهى //17:31ت م0225