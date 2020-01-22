سياسي / العويشق يلتقي القائم بالأعمال بسفارة تونس بالرياض
الأربعاء 1441/5/27 هـ الموافق 2020/01/22 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس
التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض اليوم، المستشار هشام الأجواد القائم بالأعمال بسفارة جهورية تونس بالرياض .
وتبودلت خلال اللقاء وجهات النظر حول القضايا التي تشهدها المنطقة وتطوراتها، كما نوقشت علاقات التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.
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17:33ت م
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