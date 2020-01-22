الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض اليوم، المستشار هشام الأجواد القائم بالأعمال بسفارة جهورية تونس بالرياض .‎وتبودلت خلال اللقاء وجهات النظر حول القضايا التي تشهدها المنطقة وتطوراتها، كما نوقشت علاقات التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.// انتهى //17:33ت م0226