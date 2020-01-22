الرياض 27 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 22 يناير 2020م واسالتقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان أمس بمقر وزارة الخارجية، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بووث والوفد المرافق له.وأكد معاليه خلال اللقاء دعم المملكة العربية السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، مشدداً على أن المملكة ستكون دوماً شريكاً لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.وثمن معاليه في هذا الصدد جهود الحكومة الانتقالية الحالية، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة كافة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.// انتهى //17:38ت م0227