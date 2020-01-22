طرابلس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأكدت الأمم المتحدة نزوح 140 ألف شخص بسبب استمرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.وأفادت المنظمة الدولية في تقرير عن الوضع في ليبيا نشر اليوم أن الصراع في طرابلس من الرابع من أبريل الماضي أدى إلى مقتل 284 مدنيًا وإصابة 363 شخصًا بجروح، لافتة النظر إلى استمرار انتهاك حظر توريد الأسلحة، وتزايد ضلوع المرتزقة الأجانب في النزاع.// انتهى //17:46ت م0229