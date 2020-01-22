بغداد 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساضطر مجلس النواب العراقي الى تحويل جلسته الاعتيادية اليوم الى جلسة تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب.وهذه هي المرة الثانية خلال اسبوع واحد يضطر فيها المجلس الى تحويل جلسته الاعتيادية الى تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب.وحضر جلسة اليوم 137 نائباً , من اصل 329 نائباً يمثلون مجموع اعضاء المجلس.// انتهى //18:48ت م0246