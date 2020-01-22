ليوبليانا 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفينيا (غير مقيم) في العاصمة ليبليانا معالي وزير الاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا زدرافكو بوتشيفالشيك.وهنأ وزير الاقتصاد سموّ الأمير بمناسبة تقديم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية سلوفينيا، متمنياً لسموه التوفيق في مهمته.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين الصديقين.كما التقى سموه أيضاً بالمدير العام للغرفة التجارية السلوفينيه ماتيي روجيلي، وبوفد من رجال الأعمال وبممثلين عن عدد من الشركات السلوفانييه، حيث جرى استعراض الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين.// انتهى //18:49ت م0247