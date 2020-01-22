القاهرة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى الجزائر، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده بالعاصمة الجزائرية غداً.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، بأن الاجتماع الوزاري سيتناول التطورات على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج "مؤتمر برلين"، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.// انتهى //18:52ت م0248