الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها شريكًا استراتيجيًّا في الملتقى الخامس للطيران العام الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للفضاء والهيئة العامة للترفيه وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميـر منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي، الذي سيتم افتتاحه غداً الخميس ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقر النادي في مطار الثمامة بالرياض.وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها تهدف من المشاركة في الملتقى إلى نشر ثقافة الطيران وعلومه في مختلف فئات المجتمع في المملكة وتشجيعهم على ممارسة الطيران العام التي تعد إحدى المناسبات السنوية المهمة لهواة الطيران وممارسي الرياضات الجوية والمتخصصين في الطيران بأنواعه، ما يُتيح للهواة الالتقاء سنويا وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم.ويشمل الملتقى عروضاً جوية وأرضية لمختلف أنواع الطائرات، وعرضًا جويًّا لـ(صقور السعودية وفرسان الإمارات وفرق عالمية من إيطاليا وبولندا وبريطانيا والسويد والمانيا)، ومعرضاً مصاحباً للرعاة وورش عمل، وعروضًا للقفز المظلي والطيران الشراعي، إضافة إلى عرض للطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي والعديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول، فضلا عن مشاركة 60 طياراً من أمهر طياري العالم و7 فرق للعروض الجوية الدولية.ويهدف الملتقى، إلى تهيئة مختلف شرائح المجتمع وخصوصاً الشباب من ممارسة الطيران، والارتقاء بنشاط الطيران العام بالمملكة خاصة والمنطقة عموما، مع خلق فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لالتقاء الطيارين في المملكة ودول العالم لتبادل الخبرات في مجال الطيران العام، إلى جانب توفير بيئة ترفيهية جاذبة ومتميزة للاستمتاع بالعروض الجوية والألعاب البهرة والإبداعية بالطائرات.ويشكل الملتقى الذي ستقام فعالياته على مدى ثلاثة أيام من الساعة الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء ويأتي بمبادرة من نادي الطيران السعودي، مناسبة فريدة تجعل من الرياض الوجهة الأولى لمحترفي وهواة رياضات وفعاليات الطيران المحليين والإقليميين والعالميين، وسيتم صبغ الألعاب والرياضات التي يشملها الملتقى بطابع ترفيهي، كمبادرة لتوسيع مفهوم الترفيه المنطلق من أنشطة الطيران وتطبيقاته، وتشجيعا ودعما لأنشطة الجذب السياحي بالمملكة.// انتهى //19:01ت م0251