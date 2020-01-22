الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساكتمل اليوم وصول الفرق المشاركة في ملتقى الطيران العام الذي تستضيفه العاصمة الرياض ويشارك فيه أكثر من 60 طيارًا و 7 فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا وبريطانيا والسويد وبولندا وألمانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وعدد كبير من الجمهور المهتمين بصناعة الطيران وعالمه ومجالاته، إذ يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الطيران العام في المجتمع وجذب أبنائه إلى هذا النشاط، وتهيئة مختلف الشرائح من ممارسة الطيران، والارتقاء بنشاط الطيران العام بالمملكة خاصة والمنطقة عموما، مع خلق فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لالتقاء الطيارين في المملكة ودول العالم لتبادل الخبرات في مجال الطيران العام، ويضاف لذلك توفير بيئة ترفيهية جاذبة ومتميزة لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا الشباب للاستمتاع بالعروض الجوية والألعاب البهرة والإبداعية بالطائرات.وستقام عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى مثل عرض الطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي، إضافة إلى عرض العديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول، كما سيتقدم نشرات تعريفية للجمهور حول هذه الطائرات، وسيقوم الطيارون بالإجابة على أسئلتهم بشأن الحدث ومسائل الطيران، وستخصص ويستقطب الملتقى نخبة واسعة من الجهات المحلية والعالمية المتخصصة والمهتمة بمجال الطيران، وهم ملاك الطائرات والطيارون من أنحاء العالم، إضافة إلى ملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وعدد من فرق الطيران وهم فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز المظلي الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وستة فرق من أشهر فرق الطيران في العالم، تنتمي لخمس دول، إضافة للشركات المقدمة للخدمات في مجال الطيران العام.وسيطلق الملتقى جملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين سيجتذبهم الملتقى وخصوصا من فئة الشباب وهواة الطيران، حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضاً جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية، ومنها عروض جوية ليلية مبهرة تقام لأول مرة في المملكة، وعروض القفز المظلي الحر، إضافة إلى استعراض فريق نادي الطيران السعودي للعديد من نماذج الطائرات المدنية لتعريف الجمهور بتطورها وخصائصها، كما سيكون هناك نشاط تثقيفي يتضمن عدداً من ورش العمل التي يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.وسيتضمن الملتقى الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام من الساعة الواحدة ظهراً إلى السابعة مساءً فعاليات وأنشطة مبهرة في هذا الحدث الاستثنائي الذي تحتضنه للعام الخامس على التوالي، إذ يشكل الملتقى الذي يأتي بمبادرة من نادي الطيران السعودي مناسبة فريدة تجعل من الرياض الوجهة الأولى لمحترفي وهواة رياضات وفعاليات الطيران المحليين والإقليميين والعالميين، وفرصة لنشر ودعم ثقافة الطيران وعلومه بين أبناء المجتمع السعودي وخصوصا الشباب والارتقاء بأنشطته وفعالياته، وسيتم صبغ الألعاب والرياضات التي يشملها الملتقى بطابع ترفيهي، كمبادرة لتوسيع مفهوم الترفيه المنطلق من أنشطة الطيران وتطبيقاته، وتشجيعا ودعما لأنشطة الجذب السياحي بالمملكة.ولمزيد من المعلومات والحصول على التذاكر يمكن زيارة الموقع الالكتروني www.sandnfun.com .// انتهى //19:04ت م0253