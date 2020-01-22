بانكوك 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسحقق منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أستراليا بهدفين دون رد اليوم على استاد ثاماسات في باثوم ثاني، ضمن دور نصف نهائي آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.وسجل هدفي كوريا الجنوبية كيم داي بالدقيقة 56، ولي دونغ الثاني بالدقيقة 76 .وبهذا الفوز يحصد منتخب كوريا الجنوبية بطاقة التأهل الثانية إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ليواجه المنتخب السعودي في المباراة النهائية الأحد القادم ، وتبقى بذلك البطاقة الثالثة والأخيرة بين أستراليا وأوزبكستان في تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم.//انتهى //19:06ت م0254