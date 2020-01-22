البكيرية 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسزار مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أمس, مهرجان ربيع البكيرية 41 الذي تنظمه بلدية البكيرية بملعب الجوهرة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية والتعليمية المكلف عبدالله بن محمد العقيلي وعدد من القيادات التعليمية.وتجول مدير التعليم، يرافقه رئيس بلدية البكيرية المشرف العام على المهرجان يوسف بن عبدالله الخليفة، في المهرجان واطلعا على الأركان والفعاليات واستمعا لشرح عن ما يحويه.كما اطلعا في منصة التعليم على أركان أقسام الإدارة والمدارس وفعاليات المرسم الوطني واكتب عبارة لوطنك وضع بصمتك لخدمة وطنك وتعزيز قيم برنامج الأمن الفكري من نادي حي الفويلق، وفعاليات الكشافة والتقاليد الكشفية، وجناح إدارة الأمن والسلامة، ومشاركات مدارس البنات.// انتهى //19:06ت م0255