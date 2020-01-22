الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسشهد الأسبوع الحالي إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال لشراء " الحيران "من صغار الإبل بأسعار عالية، قابله تمسك العديد من الملاك بإنتاجهم رغبه منهم في الخوض بها في منافسات مهرجانات الإبل وتطلعهم إلى الزيادة في أسعارها الأيام القادمة .وأتى هذا الإقبال من المستثمرين على شراء صغار الإبل بعد إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين دخول منافسات المفاريد في النسخة القادمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، حيث أنعش هذا الإعلان سوق " الحيران " وأقبل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين على الشراء إلا أنهم صدموا برغبة الملاك في عدم البيع والتمسك بإنتاجهم من الفرديات بهدف الزيادة في المورد الاقتصادي لديهم لعلمهم اليقين بارتفاع أسعار مفاريد الإبل خلال الأيام القادمة بشكل أكبر .وقال المستثمر في شراء الإبل محمد الدوسري شهد هذا الأسبوع حركة مكثفة لطلب شراء صغار الإبل " الحيران " وكانت المكاسب فورية حيث اشترى احد المستثمرين بكرة " حوارة " من لون المجاهيم لم يتجاوز عمرها شهرين من أحد الملاك بمبلغ 150 ألف ريال وفي اليوم الثاني حصل على ضعف المبلغ .وأضاف : العديد من الملاك رفضوا الكثير من عروض البيع خاصة من صغار إبلهم " الحيران " لمعرفتهم أن السماح لها في دخول منافسات الإبل عامل كبير في الزيادة في رفع أسعارها مستقبلاً بل إن الفوز في المنافسات بها سوف يضاعف أسعارها .واختتم الدوسري قائلا: الإعلان من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين بدخول منافسات المفاريد في النسخة القادمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ وقت مبكر ساهم وسيساهم في مضاعفة دخل الملاك البسطاء.// انتهى //19:17ت م0256