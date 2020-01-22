بريدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستقدمت أكثر من 300 أسرة منتجة و 130 شركة ومؤسسة للمشاركة في مهرجان الكليجا الثاني عشر، الذي تنطلق فعالياته في الخامس من جمادى الآخرة المقبل في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض ببريدة ، بتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بإشراف إمارة المنطقة.وبين المدير التنفيذي للمهرجان سليمان القفاري أنه سيتم مراعاة الجودة والتنوع في اختيار الأسر بحسب نشاطها، وتنوع المعروض من المنتجات الغذائية الأخرى، مؤكداً حرصهم على أن تكون الأسر المشاركة حديثة عهد بالمجال التجاري، ليتم صقلها ودفعها إلى سوق العمل.يذكر أن مهرجان الكليجا هذا العام سيشهد نقلة نوعية في البرامج المقدمة للأسر المشاركة، والزوار على حد سواء، إضافة إلى التوسع في استقطاب الفعاليات من مناطق المملكة ودول الخليج.// انتهى //19:19ت م0257