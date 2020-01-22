الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسأنهى المنتخب السعودي للمبارزة، مشاركته في البطولة العربية للناشئين والشباب للمبارزة التي اختتمت اليوم في مملكة البحرين، بتحقيق ١٤ ميدالية ( ٣ ذهبيات و٣ فضيات و٨ برونزيات) بعد أن حقق منتخب السيدات اليوم ميداليتين برونزيتين في منافسات (الفرق) لسلاحي الابيه والشيش والذي مثّله ندى عابد ، فوزية الدوسري ، شيخة الدوسريكما حقق المنتخب السعودي (بنين) الميدالية الفضية في سلاح الابيه للشباب والذي مثله عمر العكاس وحسين الطويل ونواف الخالدي وعبدالكريم الحليفي.من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أن مستوى لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي في تطور سريع، بسبب المشاركات الخارجية واكتساب الخبرة، مبيناً أن طموحات اللاعبين وأهداف اتحاد المبارزة تركز على الإنجازات الآسيوية والعالمية.وأشار إلى أن البطولة العربية تعد تحضيرية للبطولة الآسيوية التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا نهاية فبراير المقبل، مشيداً بأداء اللاعبين واللاعبات في البطولة، مؤكداً أنه دليل على استعدادهم للبطولات القارية والعالمية المقبلة.// انتهى//19:19ت م0258