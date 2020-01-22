الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبلغ تسجيل الخيل المشاركة في كأس السعودية ( 32 ) فائزاً من الفئة الأولى للشوط الرئيس لكأس السعودية الذي تبلغ فيه الجائزة (29.200.000) تسعة وعشرين مليوناً ومائتي ألف دولار أمريكي .وتنطلق بطولة كأس السعودية على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض يوم السبت 29 فبراير 2020، بشكل جديد ومتميز لسباقات الخيل السعودية ، ومن أبرز صور التطوير إنشاء أول ميدان عشبي لسباقات الخيل لأول مرة في تاريخ المملكة .وتبلغ قيمة جوائز الشوط الثامن لكأس السعودية،(20.000.000) عشرين مليون دولار أمريكي ، ليكون أغلى سباق خيل في العالم، ويستحوذ بشكل كبير على اهتمام أكثر من (140) مرشحاً يمثلون أربع قارات و (140) دولة وأكثر من (60) مدربًا حول العالم .ويقام شوط سباق الخيل المميزة على مسافة (1800) متر ويضم (143) جواداً متميزاً من بينها الفرس (Midnight Bisou) الحائزة على لقب ماري نايت بيسو (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي تم تدريبها بواسطة ستيف آسموسن، والفائزة بجائزة سيجار مايل للفئة الأولى والنجم الأول لأربع دورات ، ماكسموم سيكيورتي (الولايات المتحدة الأمريكية)، من تدريب جيسون سيرفيس، أيضا وصاحب المركز الثاني بوب بافيرت لكأس بريدر الكلاسيكي دربه ماكنزي (الولايات المتحدة الأمريكية) .كما تتميز سباقات الخيل الأولى من نوعها التي تقام في المملكة العربية السعودية على قائمة مميزة بأعداد المشتركين، تشتمل على قائمة المشاركين في سباق نيوم على مسافة (2100) متر بالمضمار العشبي البالغة قيمته (2.500.000) مليونين وخمسمائة الف دولار امريكي، الحصان ذو أيدان أوبراين وماجيك واند من (أيرلندا) الذي أنهى حملة أستراليا بالفوز الساحق في سباق الفئة الأولى في ماكينون ستيكس شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى زميلها أنتوني فان دايك من (أيرلندا)، الحصان الفائز بديربي إبسوم .ونجح مؤخرًا الحصان بينباتل من (بريطانيا) في سباق سينجسبيل ستاكس على مضمار ميدان دبي ، حيث قام بتدريبه المدرب سعيد بن سرور من فريق جودُلفين، وقد شارك بشكل مثير للاهتمام في كلٍ من شوط نيوم لمسافةـ(2100) متر على المضمار العشبي وكذلك كأس السعودية على المسار الترابي .وتشارك أيضا النجمة اليابانية ناساو ستيكس في شوط نيوم والحائزة على جائزة قوودوود ، الذي تم تدريبها من قِبل ،ميتسورو هاسيدا و حاليًا في نيو ماركت، المملكة المتحدة .ويتميز سباق الخيل على جائزة البحر الأحمر لمسافة (3000) متر بمشاركة الجواد كيو جاردنز (أيرلندا) من تدريب المدرب أوبراين الفائز بعدة سباقات من الفئة الأولى والرحّالة برينس أوف آرن من (بريطانيا)، والفائز بكأس ملبورن الذي يدربه تشارلي أبلبي كروس كونتر من (بريطانيا) .وفي الوقت نفسه، يتصدر سباق الخيل على جائزة عبيَّه السعودي للجواد العربي لمسافة ـ(2000) متر على المضمار الترابي بقيمة (1.9) مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي النجم المحلي طلاب الخالدية من (المملكة العربية السعودية)، حيث أنه واحد من أصل ثلاثة مشاركين تم تدريبهم من قبل المدرب الوطني سعد بن مطلق .وعبر مدير إستراتيجية السباقات الدولية لنادي الفروسية توم رايان عن إعجابة بالمستويات القوية التي قدمت من قبل المشاركين والاهتمام العالمي في السباق .وقال : " كانت ردة الفعل الدولية على كأس السعودية رائعة ونحن سعيدون بالمشاركات التي تلقيناها، والتركيز ينصب وبشكل كامل على اليوم الأول لسباق كأس سعودية ليتواكب مع التسجيل الممميز وبالشكل الذي يرتقي إلى مستوى هذه المشاركات .وأضاف: "سيتم نقل الجياد المشاركة إلى الميادين وذلك استنادًا إلى المعايير التي تم تخصيصها من قِبل شركة بي إتش إيه، وأعلى جهة تنظيمية للهاند كاب".// انتهى //19:24ت م0259