أبها 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسدشَّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم، الشعار الجديد لنادي بيشة بعد اعتماد انتقال الاسم من "نادي النخيل" إلى "نادي بيشة" ، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.وأوضح رئيس النادي عبدالعزيز الجديع أن الشعار الجديد احتوى على مدلولات منها جبل الصايرة، وسد الملك فهد، والنخلة، وكرة قدم.وأضاف أن الشعار هو انطلاق للهوية الجديدة للنادي بحلة جديدة ومميزة مع الحفاظ على عناصره الأصيلة التي تعكس تاريخه العريق ، لتواكب تطلعات مجلس الإدارة وأهالي بيشة على الصعد الرياضية والثقافية والاجتماعية.// انتهى //19:37ت م0265