الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستنطلق غداً مباريات الأدوار النهائية من بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، وذلك بإقامة أربع مباريات، على أن تلعب المباراة الخامسة يوم السبت المقبل.وسيلعب ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس، المحيط مع الترجي عند الساعة ٤:٠٠ عصراً على صالة نادي الصفا بصفوى، وفي نفس التوقيت سيلتقي النور مع القارة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وسيلعب يوم السبت الخليج بصالته في سيهات مع الصفا عند الساعة ٣:٣٠ عصراً.وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى العاشر سيلتقي مضر مع العدالة عند الساعة ٢:٣٠ ظهراً على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء سيلعب العمران مع الهدى عند الساعة ٤:٠٠ عصراً.// انتهى //19:46ت م0266