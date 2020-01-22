الخرطوم 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واستشارك السودان في الاجتماع التشاوري لآلية مجموعة دول الجوار الليبي الذي ينعقد بالجزائر غدًا، حيث يناقش الاجتماع تطورات الوضع الراهن في ليبيا ونتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا، والفرص المتاحة لدعم مقترح التسوية السياسية كحل للأزمة الحالية.ويرأس وفد السودان في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز.// انتهى //19:47ت م0268